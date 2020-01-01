За сутки коронавирус подтверждён у жителей 25 муниципальных образований Прикамья В Перми заразились 3,1 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у жителей 25 муниципалитетов.

По-прежнему с большим отрывом лидером по числу заражённых является Пермь — 3 166 инфицированных.

Более двух сотен заболевших зафиксировано в Чусовском городском округе (267), в Октябрьском (211), в Чайковском (200).

Более сотни — в Чернушинском (157), в Осинском (135) и в Горнозаводском округах (105).

Менее всего — по одному случаю болезни — зарегистрировано в пяти территориях: это Краснокамский и Ильинский городские, а также Сивинский, Карагайский и Кишертский муниципальные округа.

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