Елена Синица В январе пермский бюджет недополучил 6 млн рублей за оплату проезда Всего в первый месяц года в казну города поступило 1,1 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 1 февраля 2022 года, доходы бюджета Перми составили 1,1 млрд руб. Это 2,4% годового плана (43,3 млрд руб.). Об этом на пленарном заседании гордумы сообщила председатель пермской Контрольно-счётной палаты Мария Батуева.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходов поступило на 12,5% меньше.

Кассовый план за январь по налоговым и неналоговым поступлениям исполнен на 132,5% (по налоговым — на 146%, по неналоговым — на 104%).

Перевыполнение плана по налоговым доходам преимущественно связано с ростом поступлений по НДФЛ — на 339 млн руб. При этом план по земельному налогу не исполнен на 14 млн руб.

Перевыполнение плана по неналоговым доходам связано с использованием и продажей имущества (+13 млн руб.), штрафными санкциями (+5 млн руб.).

В то же время неисполнение плана отмечается по доходам от оплаты проезда. Казна недополучила 6 млн руб., заключила Батуева.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты гордумы поддержали создание муниципального велопроката в городе. Он обойдётся городскому бюджету в 13 млн руб. в год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.