Елена Синица Пермская гордума поддержала предложение мэрии о создании муниципального велопроката Проект решения принят в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы 22 февраля депутаты поддержали предложение администрации Перми о создании муниципального велопроката.

Согласно проекту решения, принятому в первом чтении, общегородской прокат будет обходиться городу в 13 млн руб. ежегодно. При этом расходное обязательство бюджета по организации проката предлагается установить на неограниченный срок.

Представители городского управления экспертизы и аналитики, а также Контрольно-счётной палаты отметили, что ко второму чтению администрации нужно будет определить плановые показатели и размер платы за услуги велопроката.

Прокуратура города также отметила, что проект пока не в полной мере соответствует законодательству.

Депутаты обратили внимание и на то, что в городе не предусмотрена соответствующая инфраструктура, в том числе велодорожки.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми планируется установить 10 станций аренды велосипедов на 100 единиц.

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