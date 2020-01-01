Елена Синица
Пермская гордума поддержала предложение мэрии о создании муниципального велопроката
Проект решения принят в первом чтении
На заседании Пермской городской думы 22 февраля депутаты поддержали предложение администрации Перми о создании муниципального велопроката.
Согласно проекту решения, принятому в первом чтении, общегородской прокат будет обходиться городу в 13 млн руб. ежегодно. При этом расходное обязательство бюджета по организации проката предлагается установить на неограниченный срок.
Представители городского управления экспертизы и аналитики, а также Контрольно-счётной палаты отметили, что ко второму чтению администрации нужно будет определить плановые показатели и размер платы за услуги велопроката.
Прокуратура города также отметила, что проект пока не в полной мере соответствует законодательству.
Депутаты обратили внимание и на то, что в городе не предусмотрена соответствующая инфраструктура, в том числе велодорожки.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми планируется установить 10 станций аренды велосипедов на 100 единиц.
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