В Перми планируют установить 10 станций аренды велосипедов на 100 единиц Услуги сервиса будут доступны с июня по ноябрь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта администрации Перми рассматривает возможность организации в 2022 году сети велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе планируется установить 10 станций аренды велосипедов на 100 единиц. Сообщается, что услуги сервиса будут доступны с июня по ноябрь. Места установки станций будут определены совместно с городским департаментом дорог и благоустройства. Они должны быть расположены рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами с высоким пешеходным трафиком.

Вопрос о выделении средств из городского бюджета на организацию инфраструктуры для велопроката будет рассматриваться на заседании Пермской городской думы в феврале.

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