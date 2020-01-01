Контролёры в общественном транспорте Перми начали фиксировать нарушения перевозчиков Все замечания будут передаваться в транспортный департамент Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контролёрам в общественном транспорте Перми теперь поручена не только проверка оплаты проезда пассажиров, но и фиксация нарушений перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь контролёры будут фиксировать на фото и видео грязь в салонах, другие замечания, касающиеся состояния подвижного состава и работы оборудования автобуса или трамвая, в котором проводят проверку. Пожаловаться контролёрам на состояние общественного транспорта могут и пассажиры.

Затем информация будет передаваться специалистам транспортного департамента, где будет решаться вопрос о применении санкций к перевозчику.

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