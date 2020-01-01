Елена Синица Аэропорт «Березники» выставлен на торги Цена — 99 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Аэропорт «Березники» выставлен на торги посредством голландского аукциона. Цена объекта — 99 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале «Авито».

Поясняется, что имущество продаётся единым лотом. В него входят взлётно-посадочная полоса, нежилые здания, промышленные сооружения и земельный участок.





Согласно данным электронной площадки «НЭП-Фабрикант», идёт поэтапное снижение цены. Изначально объект выставлялся за 119 млн руб., а к 1 марта стоимость может составить 99 млн руб.





Заявки на участие в торгах также принимаются до 1 марта.









Голландский аукцион — аукцион, в начале которого объявляется самая высокая цена за объект. Затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель. Ему и продаётся объект.

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