Елена Синица В большинстве территорий Прикамья доля малоимущих превышает 9,6% Всего в регионе почти 250 тыс. малоимущих Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 31 территории Пермского края доля малоимущих значительно превышает 9,6%. Об этом сообщил глава минсоца Павел Фокин.

Так, по данным Фокина, наиболее низкая доля таких граждан в Березниковском округе (3,6), Перми (4,9), Губахе, Соликамском округе (5,1), Горнозаводском округе (по 7,4), Чусовском округе (8,4).





Напротив, в аутсайдерах по этому показателю Юрлинский округ (34,3), Кудымкарский округ (31,2), Большесосновский район (28,2), Карагайский район (25), Кочёвский округ (24,4).





В целом в регионе 249,9 тыс. малоимущих граждан.





Помимо этого, Павел Фокин сообщил, что также в 31 территории региона доля малоимущих неработающих граждан трудоспособного возраста выше 14,3%. Меньше всего этот показатель в Кунгуре (4,2), Лысьвенском округе (4,5), Нытвенском округе (5,2), Кудымкаре (6,6).





Выше всего доля таких граждан в Октябрьском округе (27,2), Бардымском округе (24,5), Карагайском районе (24,2), Александровском округе (23,3) и Кишертском округе (22,6).





Всего в регионе 35,8 тыс. таких человек.





По словам министра, высокий уровень незанятого населения трудоспособного возраста говорит о высоком уровне серой занятости.





Напомним, ранее сообщалось, что в 28 территориях региона официально трудоустроены менее половины жителей.

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