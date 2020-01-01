Елена Синица В 28 территориях Прикамья официально трудоустроены менее половины жителей Самая сложная ситуация с занятостью в Чердынском, Уинском и Ильинском округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Фокин

Константин Долгановский

В 28 территориях Пермского края уровень официальной занятости населения составляет менее 50%. Об этом на заседании комитета по госполитике Заксобрания Прикамья сообщил министр социального развития Павел Фокин.

Так, по данным министра, наиболее высокая доля официальной занятости в Перми (78,5%), Березниках (76,7%), Губахе (72,5%), Гремячинске (65,7%), Куединском округе (63%) и Соликамске (62,9%).

Напротив, в аутсайдерах Чердынский (32,5%), Уинский (33,7%), Ильинский (33,8%), Кунгурский (35,3%), Гайнский (36,1%) округа.

При этом, по словам министра, уровень безработицы в регионе в 2021 году составлял 4%, что в 1,3 раза меньше, чем в 2020-м.

«По РФ этот показатель составляет 4,3%, то есть у нас показатели лучше. Но чуть выше всё-таки, чем по ПФО в среднем, где 3,6%. Там вытягивают Казань, Нижний Новгород, с ними очень непросто соревноваться», — сказал Фокин.

Численность занятых за год выросла на 2,2% — до 1 млн 180 тыс. человек.

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