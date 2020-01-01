Мария Сыропятова «Сберлогистика» может построить логистический центр в Пермском районе Площадь объекта — от 12 до 15 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский район

rosavtodor.gov.ru

Представители краевого правительства ведут переговоры с «Сберлогистикой» о строительстве в Пермском районе распределительного центра. Об этом сообщили в краевом минэке.

Площадь планируемого объекта от 12 до 15 тыс. кв. м. Параллельно в краевом минэке ведут переговоры и с другими потенциальными игроками в сфере складской недвижимости.

Напомним, что спрос на складскую недвижимость резко вырос в регионе на фоне антиковидных ограничений. В 2020 году в Перми заработал новый распределительный цент Wildberries, ещё один был открыт в Березниках в феврале 2021 года.

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