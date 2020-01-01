Скончался экс-депутат Пермской городской думы Сергей Титов Ему было 59 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Титов

Скончался экс-депутат Пермской городской думы Сергей Титов. Об этом сообщил телеграм-канал «Лбов».

18 февраля Сергею Титову исполнилось 59 лет.

Сергей Титов родился в 1963 году в Архангельске.

С 1980 по 1985 год учился в Пермском политехническом институте на механико-технологическом факультете, получил специальность «инженер-металлург».

С 1985 по 1991 год работал на Пермском заводе им. Октябрьской революции. Начинал мастером участка, был заместителем начальника цеха по производству.

В 1992 году перешёл на работу в ОАО «Уралхиммонтаж» заместителем генерального директора. С 2001 по 2004 год — генеральный директор ОАО «Уралхиммонтаж».

В 2004 году стал заместитель начальника департамента планирования и развития территории Перми, с 2005 года — первый заместитель.

В 2006—2011 годах — депутат Пермской городской думы.

После руководил компанией «Пермская ДПМК».

Приносим соболезнования родным и близким.

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