Скончался экс-депутат Пермской городской думы Сергей Титов
Ему было 59 лет
Скончался экс-депутат Пермской городской думы Сергей Титов. Об этом сообщил телеграм-канал «Лбов».
18 февраля Сергею Титову исполнилось 59 лет.
Сергей Титов родился в 1963 году в Архангельске.
С 1980 по 1985 год учился в Пермском политехническом институте на механико-технологическом факультете, получил специальность «инженер-металлург».
С 1985 по 1991 год работал на Пермском заводе им. Октябрьской революции. Начинал мастером участка, был заместителем начальника цеха по производству.
В 1992 году перешёл на работу в ОАО «Уралхиммонтаж» заместителем генерального директора. С 2001 по 2004 год — генеральный директор ОАО «Уралхиммонтаж».
В 2004 году стал заместитель начальника департамента планирования и развития территории Перми, с 2005 года — первый заместитель.
В 2006—2011 годах — депутат Пермской городской думы.
После руководил компанией «Пермская ДПМК».
Приносим соболезнования родным и близким.
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