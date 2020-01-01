Елена Синица В ПГНИУ появится новая магистерская программа Университет будет готовить биологов для изучения Арктики и Субарктики Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

На биологическом факультете Пермского классического университета (ПГНИУ) появится новая магистерская программа — «Живые системы Арктики и Субарктики». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Поясняется, что программа открывается совместно с Институтом биологических проблем Севера ДВО РАН.





«Сегодня особенно важно исследовать функционирование живых систем в Арктике и субарктических районах в связи с их высокой уязвимостью в условиях возрастающей антропогенной нагрузки, — комментирует руководитель магистерской программы кандидат биологических наук Андрей Крашенинников. — У наших магистрантов появится уникальная возможность исследовать удивительный мир арктических сообществ».





Обучающиеся будут изучать фундаментальные свойства систем Арктики и Субарктики на всех уровнях организации живой природы, овладеют методами экологического мониторинга в Арктической зоне, ГИС-технологиями и современным математическим анализом обработки данных.





Программа будет запущена с нового учебного года.

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