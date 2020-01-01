Елена Синица
В Перми магазин «Перекрёсток» оштрафуют за незаконную рекламу алкоголя
Штраф может составить до полумиллиона рублей
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Реклама алкоголя в магазине «Перекрёсток» на ул. Пермской, 7 признана незаконной. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.
Поясняется, что на входе в магазин располагался баннер с рекламой алкогольной продукции. При этом текст и изображение были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это противоречит закону «О рекламе», говорят в УФАС.
Помимо этого, предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя занимало менее 10% рекламной площади. Это также является нарушением.
Установлено, что рекламодателем и распространителем рекламы является АО «Торговый дом «Перекрёсток». Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
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