Елена Синица В Перми магазин «Перекрёсток» оштрафуют за незаконную рекламу алкоголя Штраф может составить до полумиллиона рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реклама алкоголя в магазине «Перекрёсток» на ул. Пермской, 7 признана незаконной. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Поясняется, что на входе в магазин располагался баннер с рекламой алкогольной продукции. При этом текст и изображение были обращены наружу, то есть направлены на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя. Это противоречит закону «О рекламе», говорят в УФАС.





Помимо этого, предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя занимало менее 10% рекламной площади. Это также является нарушением.





Установлено, что рекламодателем и распространителем рекламы является АО «Торговый дом «Перекрёсток». Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

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