Елена Синица
За сутки в Прикамье произошло 12 пожаров
Также случилось четыре ДТП
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По данным на 06:00 21 февраля, в Пермском крае произошло 12 техногенных пожаров и четыре ДТП. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Поясняется, что ДТП произошли в Краснокамском и Добрянском городских округах, Гайнском муниципальном округе и Орджоникидзевском районе Перми.
Пожары случились в бытовке в Свердловском районе Перми, в жилых домах в Краснокамском городском округе, Пермском муниципальном районе, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми, Куединском муниципальном округе.
Также пожары были в банях в Пермском муниципальном районе и Березниковском городском округе, в неэксплуатируемом строении в Свердловском районе Перми, а также в автомобиле в Краснокамском городском округе.
Напомним, ранее сообщалось, что за неделю на дорогах Пермского края произошло 349 ДТП.
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