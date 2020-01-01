За сутки в Пермском крае COVID-19 диагностирован у 5093 жителей Выздоровели 5520 человек, скончался 21 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 5093 человека. Из них 1014 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 5520 человек, скончался 21.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4065 пациентов, из них 323 в тяжёлом состоянии, 108 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 287 951 человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.