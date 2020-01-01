Елена Синица В Прикамье от коронавируса привилось более 1,4 тыс. подростков Израсходовано 67,2% поступившей вакцины «Спутник М» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае от коронавируса привилось более 1,4 тыс. подростков. Таким образом, израсходовано 67,2% поступившей вакцины «Спутник М». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Поясняется, что оставшиеся комплекты вакцины также распределены на основании письменных согласий родителей.





В целом, с начала массовой вакцинации в регионе, привилось почти 1 млн 166 тыс. жителей. Это составляет 58,4% всего взрослого населения. Почти 3 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю.





Ещё 239,1 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из них 8 тыс. вакцинировались за прошедшую неделю.

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