Елена Синица
В Прикамье от коронавируса привилось более 1,4 тыс. подростков
Израсходовано 67,2% поступившей вакцины «Спутник М»
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В Пермском крае от коронавируса привилось более 1,4 тыс. подростков. Таким образом, израсходовано 67,2% поступившей вакцины «Спутник М». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что оставшиеся комплекты вакцины также распределены на основании письменных согласий родителей.
В целом, с начала массовой вакцинации в регионе, привилось почти 1 млн 166 тыс. жителей. Это составляет 58,4% всего взрослого населения. Почти 3 тыс. человек впервые сделали прививки за прошедшую неделю.
Ещё 239,1 тыс. жителей края приступили к ревакцинации, из них 8 тыс. вакцинировались за прошедшую неделю.
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