В Пермском крае 2 марта проверят региональную систему оповещения
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В Прикамье на следующей неделе состоится проверка региональной системы оповещения. Как передаёт ВЕТТА, ссылаясь на данные краевого минтербеза, сирены включат 2 марта с 10:40 до 10:45 по местному времени.
Как уточнили в минтербезе, это ежегодная комплексная техническая проверка системы оповещения населения с включением сирен.
В период тренировки жителей просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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