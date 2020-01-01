В Пермском крае 2 марта проверят региональную систему оповещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье на следующей неделе состоится проверка региональной системы оповещения. Как передаёт ВЕТТА, ссылаясь на данные краевого минтербеза, сирены включат 2 марта с 10:40 до 10:45 по местному времени.

Как уточнили в минтербезе, это ежегодная комплексная техническая проверка системы оповещения населения с включением сирен.

В период тренировки жителей просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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