Четыре человека погибли в ДТП в Пермском крае Ещё один пострадавший госпитализирован Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VK «Типичный Соликамск»

В Пермском крае при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2110 и бензовоза МАЗ на трассе Соликамск — Красновишерск погибли четыре человека. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла 21 февраля около 02:30.

По данным дорожных инспекторов, 36-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь в сторону Красновишерска, на 20-м километре автодороги пошёл на обгон транспортного средства и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира ВАЗа, ещё один пассажир легковушки в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.

Кадры с места аварии появились в социальной сети. На фото видно, что в результате столкновения ВАЗ разорвало на части.

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