За неделю на дорогах Пермского края произошло 349 ДТП В 18 авариях 26 участников дорожного движения получили травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 14 по 20 февраля на дорогах Пермского края зарегистрировано 349 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В 18 авариях получили травмы 26 участников дорожного движения, среди которых пять детей до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Основными видами ДТП являются столкновения и наезды на пешеходов.

Сотрудниками ГИБДД пресечено более 18,4 тыс. нарушений правил дорожного движения, при этом 927 допущены пешеходами.

Кроме того, 619 нарушений связаны с тонировкой стёкол в автомобиле, 534 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, а 225 шофёров управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

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