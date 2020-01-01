К 23 февраля в Пермском крае ожидается потепление до +2 градусов На неделе выпадет около 40% месячной нормы осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наступившая неделя в Пермском крае ожидается аномально тёплой и с избытком осадков. Их количество местами может превысить 40% месячной нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

Самым тёплым днём недели станет среда, 23 февраля. Синоптики прогнозируют повышение температуры до −3°…+2°C. В этот день ожидается снег, местами метель и ветер порывами до 14 м/с.

Снегопады также вероятны в понедельник и четверг. Во вторник, особенно в южных районах, обещаны метели.

В пятницу интенсивность осадков снизится и начнётся похолодание, днём будет около −5°…0°C.

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