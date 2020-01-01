В одной из школ Пермского края выявлены нарушения в работе столовой
Прокурор внёс представления директору учебного заведения и ИП, организующему горячее питание
Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Пермского края и специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в одной из школ Октябрьского городского округа.
В частности, в столовой нарушались условия хранения пищевых продуктов, меню не соответствовало утверждённому списку блюд, помещения для приготовления пищи находились в ненормативном состоянии и пр.
В связи с этим директору школы, а также индивидуальному предпринимателю, организующему питание, внесены представления.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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