Елена Синица
В Прикамье проведено 4,574 млн исследований на коронавирус
За прошедшую неделю в среднем проводилось 15,8 тыс. исследований в день
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По данным на 19 февраля, в медицинских организациях Пермского края проведено 4,574 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю в среднем проводилось 15,8 тысячи исследований в день.
«В регионе достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование», — добавили в ведомстве.
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