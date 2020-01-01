Елена Синица Краевой Роспотребнадзор проверил радиационный фон в нескольких территориях региона Природные и техногенные радиационные аномалии не зафиксированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой Роспотребнадзор провёл проверку уровня радиации в регионе. Мониторинг прошёл в семи территориях края: Пермь, Соликамск, Березники, Губаха, Чусовой, Чернушка, Кудымкар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в регионе благополучный радиационный фон. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности за январь 2022 года не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час).





В частности, в Кудымкаре этот показатель составил 0,05 мкЗв/час, в Березниках и Соликамске — 0,14 мкЗв/час.





В Роспотребнадзоре добавили, что природные и техногенные радиационные аномалии, случаи лучевой патологии в регионе не зафиксированы.

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