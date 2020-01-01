Елена Синица
Днём 21 февраля в Прикамье потеплеет до +1°
Также ожидается мокрый снег
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В понедельник 21 февраля в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен снег, днём небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Также сообщается, что ночью будет юго-западный ветер 5—10 м/с, днём западный 8—13 м/с. Температура воздуха ночью −6…−1°, днём −4…1°.
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