Елена Синица В Прикамье 5 180 новых случаев заражения коронавирусом Из них 1 020 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5 180 новых случаев COVID-19. Из них 1 020 — дети до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 338 пациентов. Из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 5036 «ковидных» коек, из которых занято 4003. Доля свободного коечного фонда составляет 20,5%.





За эти же сутки выздоровело 5526 человек, умерло— 25.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 282 858. За сутки в регионе проведено 14 741 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.





По состоянию на утро 20 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 405 652 человека. При этом 1 343 478 жителей завершили курс вакцинации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.