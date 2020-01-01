Елена Синица В результате ДТП на трассе в Прикамье пострадала девушка ДТП произошло около развязки трассы Пермь-Екатеринбург Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Кунгурская городская служба спасения

В субботу, 19 февраля, на трассе в Прикамье произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка 2000-го года рождения. Об этом сообщает Кунгурская городская служба спасения.

Как пояснили в ведомстве, ДТП произошло при выезде из Кунгура, около развязки трассы Пермь — Екатеринбург, столкнулись два автомобиля — Lada Granta и Lada X-Ray.





На место выехали спасатели и экстренные службы. Спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей.

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