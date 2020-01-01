Елена Синица Жителя Березников осудили за поддельное водительское удостоверение Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александровский городской суд вынес приговор в отношении 23-летнего жителя Березников. Он признан виновным в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Поясняется, что в октябре 2021 года госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением молодого человека. Он предъявил полицейским водительское удостоверение на своё имя. Затем выяснилось, что документ с такими реквизитами принадлежит другому лицу.





Позднее выяснилось, что документ поддельный. Бланк изготовили не на предприятии «Гознак», а красочные изображения нанесены способом цветной струйной печати.





Тогда обвиняемый признался, что приобрёл удостоверение в интернете за 28 тыс. руб. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

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