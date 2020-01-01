Елена Синица За две недели февраля в Перми составлен 161 протокол за безбилетный проезд За этот период прошло 2539 проверок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2022 года контролёры совершили 4,7 тыс. проверок по выявлению «безбилетников» в общественном транспорте Перми. За это время было составлено 69 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 1 по 15 февраля количество рейдов достигло 2539, также составлен 161 протокол. Поясняется, что на начальном этапе внедрения системы контролёры вели разъяснительную работу с пассажирами, не оплатившими проезд. Сейчас же пассажиров, которые целенаправленно не оплачивают проезд, привлекают к административной ответственности.





Помимо этого, в ведомстве напоминают, что у МУП «Пермгорэлектротранс» заключён договор с Росгвардией. Водитель трамвая или автобуса может нажать тревожную кнопку, когда безбилетный пассажир отказывается выполнить законные требования контролёра — оплатить проезд, предъявить документы, при этом провоцирует опасную для контролёра или других пассажиров ситуацию.





На время проверки стационарные валидаторы в транспорте блокируются, вся информацию об оплатах переносится на специальное устройство. Затем у каждого пассажира проверяется факт оплаты. На терминале контролёра отобразится информация о совершённой на данном рейсе оплате или её отсутствии.





Если проезд оплачивался через приложение «Транспортная карта Пермь», пассажиры предъявляют контролёрам электронный билет на экране смартфона, оплачивающие наличными — бумажный билет.

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