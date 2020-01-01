Сергей Данилов Случаи коронавирусной инфекции выявлены в 32 территориях Прикамья В лидерах вновь Пермь, Чайковский и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки случаи коронавирусной инфекции выявлены в 32 территориях Прикамья. Напомним, что всего зарегистрировано 5 тыс. 198 случаев новых случаев инфекции, сообщают в Роспотребнадзоре.

В Перми COVID-19 диагностирован у 2 тыс 765 человек, в Чайковском выявлено 415 заболевших. В Краснокамском округе — 345 новых заболевших, в Чусовском округе — инфекция выявлена у 258 человек, в Чернушинском округе — у 250, в Куединском округе — у 145, в Лысьвенском округе — у 133, в Осинском округе — у 115.

В Березниках выявлено 95 новых случаев инфицирования, 82 — в Кудымкарском округе, 80 — в Бардымском округе, 76 — в Верещагинском, 75 — в Добрянском, 66 — в губахе, 60 — в Юсьвенском округе.

В Октябрьском округе коронавирус подтвержден еще у 57 пациентов, в Сивинском у 41, в Соликамском у 40, в Кудымкаре у 35, в Еловском округе у 20. В Кизеле положительные результаты ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию получили 14 жителей, в Александровском округе — семь, в Гайнском округе — шесть, в Чердынском округе — четыре, в Юрлинском и Карагайском округах — по три.

По два заболевших коронавирусом выявлено в Пермском районе и Частинском округах. Еще в пяти территориях подтверждено по одному случаю COVID-19: это Оханский, Нытвенский, Березовский, Уинский, Ординский округа.

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