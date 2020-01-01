Сергей Данилов В Прикамье выявлено более 5 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 Из них почти 1,5 тыс. детей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье за минувшие сутки выявлено 5 тыс. 198 новых случаев заражения COVID-19. Из них 1 тыс. 452 — дети до 17 лет включительно, сообщают в краевом Управлении Роспотребнадзора.

В тяжёлом состоянии в стационарах края находится 345 пациентов. Из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 277 тыс. 678 человек. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 8 тыс. 133 человек.

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