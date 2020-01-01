Дмитрий Махонин и глава Росавтодора обсудили развитие транспортной инфраструктуры в Прикамье Одной из главных тем повестки стали итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Подробности встречи сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов, министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский и и. о. начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич.

Одной из главных тем повестки стали итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона в 2021 году, а также планы на текущий год.

По словам Дмитрия Махонина, за прошедший год в Пермском крае в рамках нацпроекта отремонтировано свыше 102 км дорожной сети, ещё более 8 км построено или реконструировано. На эти цели было направлено 2,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. выделили из федерального бюджета.

Работы велись на 55 объектах. В частности, завершили третий этап реконструкции региональной трассы Кунгур — Соликамск. В нормативное состояние привели участок протяжённостью 3,5 км от посёлка Усовского до поворота на садовое товарищество «Магний». Его расширили до четырёх полос, а встречные потоки движения разделили барьерным ограждением.

«Все объекты нацпроекта 2022 года уже законтрактованы. Так, планируется привести в нормативное состояние 53 участка дорог, 22 из них — в краевой столице», — сообщил Дмитрий Махонин.

Роман Новиков отметил успехи Пермского края в проведении различных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. За 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП на региональных трассах Пермского края снизилось на 8,9%, число пострадавших — на 16,8%. Ряд мероприятий осуществляется субъектом в ходе совместной работы с ФКУ Упрдор «Прикамье». К примеру, в этом году запланирована установка передвижных комплексов фотовидеофиксации, что будет способствовать снижению аварийности.

«Исключительно положительным образом отражается тесное взаимодействие с региональной комиссией по безопасности дорожного движения. Наша общая цель — оперативное реагирование на появление очагов аварийности и их ликвидация. Благодарю за сотрудничество, прошу и в дальнейшем поддерживать такой темп работы», — резюмировал глава Росавтодора.

Также участники встречи обратили внимание на два крупных проекта, которые будут реализованы в рамках концессионных соглашений. Речь идёт о строительстве Северного обхода Перми и моста через реку Чусовую.

Оба объекта имеют высокую значимость для дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Строительство Северного обхода Перми протяжённостью 56 км с мостовым переходом через Каму длиной 1,6 км разделено на три этапа. Новый участок автодороги позволит перераспределить транспортные потоки и соединит существующие дорожные обходы Перми в кольцевой маршрут. Это снизит поток транзитного транспорта на 40% и на 30 км сократит расстояние между Пермью, Краснокамском, Добрянским и Ильинским муниципальными округами.

Что касается моста через реку Чусовую, сейчас возводится новое искусственное сооружение, после окончания строительных работ специалисты начнут реконструкцию существующего моста. Проведённые работы позволят значительно увеличить пропускную способность участка Восточного обхода Перми.

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