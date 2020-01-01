За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 28 пациентов
Всего подтверждено 5258 новых случаев COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 5258 человек. Из них 691 — дети до 17 лет включительно.
Выздоровели 6778 пациентов, скончались 28 человек
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4092 пациента, 346 из них в тяжёлом состоянии, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 272 480, скончавшихся — 8106.
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