За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 28 пациентов Всего подтверждено 5258 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 5258 человек. Из них 691 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 6778 пациентов, скончались 28 человек

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4092 пациента, 346 из них в тяжёлом состоянии, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 272 480, скончавшихся — 8106.

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