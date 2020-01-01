Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 18 по 20 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

18, 19 и 20 февраля в 13:00 и 17:40 в киноцентре «Премьер» можно увидеть трогательное роуд-муви Майка Миллса «Камон Камон» (16+) с Хоакином Фениксом в главной роли.

18 февраля в 19:00 в музее современного искусства PERMM открывается выставка «Она была красива, как русский пейзаж» (12+) арт-групп «Дальневосточные разлучницы» из Владивостока и «Нежные бабы» из Калининграда. Линию между ними проведет известный российский куратор Алиса Савицкая. В экспозиции, спроектированной пермским архитектором Никитой Гойновым, будут представлены инсталляции, объекты, видеоперформансы и фотодокументации проектов двух групп за последние несколько лет, а также работы, созданные специально для выставки. В рамках выставки 19 февраля в 14:00 состоится артист-ток и видеопоказ группы «Нежные бабы» при участии группы «ДВР» и куратора Алисы Савицкой. В этот же день, 19 февраля, в 19:00 пройдёт симультанный перформанс в инсталляции «Сад шума» и концерт группы «ДВР» (18+). Участие в событиях бесплатное, вход по билетам в музей. Регистрация на сайте музея.

18 февраля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер немого кино — зрителей ждёт «Метрополис» (1927 год, 12+).

18, 19 и 20 февраля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета — первые показы возобновлённых балетов «Свадебка» (12+) Иржи Килиана и The Second Detail (12+) Уильяма Форсайта. Спустя десять лет после нашумевшей российской премьеры классику ХХ века представит новое поколение пермских артистов.

Свадебка

Антон Завьялов

19 февраля в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт занятие «Динамическая игрушка. Ракеты» (6+, от 7 лет).

19 февраля в 15:00 в Краевой библиотеке им.Горького состоится концерт «Домровые узоры» (12+). Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, обработки народных мелодий для домры.

19 февраля в 18:00 в культурном пространстве «Часовой завод» выступит финалист телепроекта «Минута славы» баянист Дмитрий Пономарёв.

19 февраля в 18:00 и 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер современной хореографии «Дивертисменты босиком» (12+). В новую программу «Балета Евгения Панфилова» вошли номера, поставленные для фестивалей и конкурсов. Среди них хиты театра — «Мой милый Сердан», «Кукла», а также фрагменты из спектаклей «Жажда жизни», «Звезда 62090» и других в хореографии Сергея Райника и Алексея Расторгуева.

20 февраля в 13:00 в Детском музейном центре пройдёт занятие «Музейная мастерская. Открытки к 23 февраля» (0+, от 5 лет). В этот же день в 15:00 состоится занятие «Музейная мастерская. Выжигание по дереву» (6+, от 8 лет).

20 февраля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ спектакля «Трилогия братьев Леман» (16+). Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза. Результат: пять номинаций на премию «Оливье» 2019 года, включая «лучший спектакль», «лучший режиссёр» и «лучший актёр» (тут в номинанты попали все три исполнителя главных ролей).

Трилогия братьев Леман / фото: perm.theatrehd.com

20 февраля в 18:00 в частной филармонии «Триумф» прозвучит «Concerto Barocco. Вечер второй» (12+). В программе произведения Вивальди, Фаша, Баха. Исполнители — камерный оркестр «Орфей», солисты Павла Шилова (скрипка), Денис Красников (труба), заслуженный артист РФ Евгений Михайлов (фортепиано). Художественный руководитель и дирижёр — Пётр Юрков.

До 21 февраля в выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит Ярмарка народных промыслов (0+).

До 22 февраля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть балет «Пеппи Длинныйчулок» (6+) в постановке Пера Исберга. Шведский танцор и хореограф поставил балет о любимой героине Астрид Линдгрен для оперного театра Хельсинки. Музыку написали Георг Ридель и Стефан Нильссон.

До 28 февраля в краевой библиотеке им. Горького проходит книжная выставка «Пыльные версты Кабула: к Дню вывода советских войск из Афганистана» (16+).

До 13 марта в Центре городской культуры проходит выставка «Случайная последовательность» (0+): работы разных студий Екатеринбурга и студентов УралГАХА, внутренняя кухня создания мультфильмов и анимации, а также специальная программа мультфильмов уральских художников.

До 30 марта в краевой библиотеке им. Горького проходит выставка «Мир русского фольклора» (16+).

До 17 августа на сайте Opera Vision можно увидеть оперу «Альцина» (16+) Генделя в постановке Тима Элбери.

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