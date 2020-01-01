В выходные в Пермском крае ожидается метель и потепление до 0 градусов Порывы ветра могут достигать 16 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 19 и 20 февраля, циклоны, смещающиеся по северу европейской территории России, принесут в Пермский край потепление. Об этом сообщается на сайте «Метеоролог и я».

Из-за поступления воздушных масс из Атлантики температура воздуха в дневные часы поднимется в Прикамье до 0°C.

При этом прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, метель, сильный ветер до 16 м/с.

Температура в ночные часы составит −3…−8°C.

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