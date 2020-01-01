Краевой суд оправдал чиновницу, обвиняемую в гибели женщины от нападения собак ЧП произошло в марте 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 17 февраля, Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на оправдательный приговор Ленинского районного суда по делу сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Её обвиняли по статье УК РФ «Халатность, повлёкшая смерть человека».

На своей странице в «Фейсбуке» адвокат обвиняемой Ольга Бедерсон написала: «Чудесная новость! Оправдательный приговор по делу Ольги Муравьевой устоял в Пермском краевом суде! Это значит, что он вступил в законную силу».

Напомним, в марте 2020 года в микрорайоне Висим было обнаружено тело 58-летней местной жительницы со следами укусов на теле. Следствие пришло к выводу, что её загрызли бездомные собаки. Обвинения были предъявлены Ольге Муравьёвой — прокуратура утверждала, что именно в полномочия этой чиновницы входило регулирование численности собак. Адвокаты Муравьёвой настаивали на том, что причинно-следственная связь между действиями их подзащитной и смертью пострадавшей не доказана.





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