После смерти пермячки от укусов собак возбуждено уголовное дело в отношении руководства службы отлова животных Поделиться Поделиться Твитнуть

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами «Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», в результате чего жертвой нападения бездомных собак стала жительница микрорайона Висим.

Утром 28 марта 2020 года на улице Клыкова в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми было обнаружено тело местной жительницы со следами множественных укусов животных. Установлено, что женщина стала жертвой нападения бездомных собак.

Обязанности по регулированию их численности возложены на должностных лиц МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

По данным СКР по Пермскому краю, имеются данные, свидетельствующие о том, что должностные лица службы исполняли свои обязанности ненадлежащим образом, что повлекло по неосторожности гибель человека.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека).

Для объективного выяснения всех обстоятельств по уголовному делу создана следственная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами регионального следственного управления Следственного комитета России.