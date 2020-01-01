Елена Синица Краевой мусорный оператор «Теплоэнерго» сменит название Также в марте организация станет акционерным обществом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

Региональный оператор по обращению с ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» сменит название. Организация будет называться «Пермский региональный оператор ТКО» (АО ПРО ТКО) Об этом во время прямого эфира сообщил директор регоператора Степан Микаберидзе.

«Название надо было поменять уже давно. «Теплоэнерго» вводило всех в заблуждение. Все думали, что название связано с теплом, и путали нас с тепловиками. К тому же в крае есть организация, которая занимается теплом, и называется так же», — сказал директор регоператора.





Помимо этого, Микаберидзе сообщил, что в связи с требованиями законодательства регоператор реорганизуется в акционерное общество. По его словам, на данный момент пройдена эмиссия Центробанка. В начале марта организация станет акционерным обществом.





«Мы считаем, что в статусе акционерного общества мы будем более гибкими, будем принимать решения намного оперативнее, чем это получается сейчас», — сказал Микаберидзе.





Он также добавил, что это очень важно в условиях бизнес-конкуренции с другими игроками сектора экономики по обращению с отходами.





О том, что краевые власти намерены приватизировать «Теплоэнерго», стало известно ещё в 2020 году.

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