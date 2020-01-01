Андрей Стрельцов «Молот» проиграл ХК «Тамбов» Регулярный чемпионат ВХЛ пермский клуб завершил на восьмом месте Поделиться Поделиться Твитнуть

ХК «Молот» не сумел победить в последнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Пермская хоккейная команда уступила в гостях ХК «Тамбов» 1:2.

Единственную шайбу в пермской хоккейной команде забросил Камиль Шиафотдинов в третьем периоде при счёте 0:2.

Подопечные Альберта Логинова набрали 72 очка (как ещё две команды) и завершили турнир на восьмой строчке турнирной таблицы.

Таким образом, «молотобойцы» получили преимущество своей площадки в играх на вылет.

В первом раунде плей-офф «Молоту» предстоит серия матчей против нефтекамского «Тороса».

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