Электробус начнёт курсировать в Перми по маршруту №50 Тестовый запуск экотранспорта планируется на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Электробус

kamaz.livejournal.com

Как сообщили в региональном минтрансе, в Перми на автобусной остановке «Пермь II» начался монтаж зарядной станции для электробуса. Он прибудет в краевую столицу для тестирования в зимних условиях и выйдет на линию на следующей неделе.

Транспорт и зарядную станцию на безвозмездной основе предоставило ПАО «КАМАЗ».

Электробус будет курсировать по маршруту №50 «Ул. Гусарова — станция Пермь II» в течение двух месяцев.

Напомним, в октябре 2018 года в краевой столице уже тестировали электробус по троллейбусному маршруту №5. Транспорт курсировал в течение месяца. Опыт использования электробуса в регионе оценили положительно.

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