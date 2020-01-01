За сутки COVID-19 выявлен в 33 территориях Пермского края В Перми коронавирусом заболели 4,6 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи новой коронавирусной инфекции выявлены в 33 территориях Прикамья.

В Перми COVID-19 заболели 4,6 тыс. человек, в Большесосновском муниципальном округе заразились 72 местных жителя, в Кунгурском районе — 63, в Кишертском — 51.

По 50 новых случаев инфицирования выявлено в Соликамском и Частинском округах.

В семи территориях подтверждено по одному случаю COVID-19: это Кизел, Чайковский, Губаха, Добрянский, Чернушинский, Октябрьский городские и Карагайский муниципальный округа.

Всего с начала пандемии в крае официально подтверждено 267 222 случая новой коронавирусной инфекции.

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