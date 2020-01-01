В Пермском крае в 2022 году проверят всех владельцев огнестрельного оружия Решение о внеплановой проверке принято на федеральном уровне Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Щеглов

УМВД России по Забайкальскому краю

В этом году правоохранители планируют проверить всех владельцев огнестрельного оружия в Пермском крае. Как сообщат «Рифей», об этом на заседании регионального заксобрания заявил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов.

Глава краевого главка отметил, что речь идёт о внеплановой проверке, решение о ней принято на федеральном уровне. В мероприятиях примут участие сотрудники Росгвардии, МВД и ФСБ.

По данным МВД, в Пермском крае в 2021 году произошло 63 преступления с применением огнестрельного, газового и холодного оружия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.