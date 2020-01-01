Елена Синица В Прикамье 5305 новых случаев заражения коронавирусом Из них 937 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5305 новых случаев COVID-19. Из них 937 — дети до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых ковидных стационарах в тяжёлом состоянии находятся 350 пациентов, из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 5334 человека, умерло 19.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 267 222. За сутки в регионе проведено 25 920 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 17 февраля в Пермском крае иммунизацию против COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 401 084 человека. При этом 1 337 746 жителей завершили курс вакцинации.

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