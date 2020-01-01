В Пермском крае из-за нарушений суд приостановил деятельность частного дома престарелых Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Решением Кунгурского городского суда в Берёзовском районе Пермского края из-за многочисленных нарушений приостановлена деятельность частного приюта для престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Именно надзорный орган обратился в суд, выявив в заведении несоблюдение противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм. В частности, жилые помещения для постояльцев не отвечали законным требованиям, отсутствовали медицинские кабинеты для оказания врачебной помощи, рабочий персонал не проходил медосвидетельствование и т. д.

Суд приостановил работу заведения до полного устранения нарушений.

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