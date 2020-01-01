Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пермяка от рук сотрудника полиции ЧП произошло 10 февраля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить об обстоятельствах смерти мужчины в Перми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время в Перми расследуется уголовное дело по факту обнаружения в квартире одного из домов краевого центра тела местного жителя.

Было установлено, что 10 февраля 2022 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска, расследуя хищение имущества, находясь у потерпевшего дома, причинил ему травму, в результате которой гражданин скончался. Сотруднику полиции уже предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения.

Центральный аппарат СК поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.