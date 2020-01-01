Уральская земляная компания отказалась восстанавливать памятник «Сибирская застава» Объект планировалось воссоздать к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сибирская застава, XIX век. Копия одной из этих колонн появилась на ул. Сибирской в 2003 году, когда отмечали 280-летие Перми

Администратор

newsko.ru

Частный инвестор ООО «Уральская земляная компания» отказался восстанавливать исторический облик памятника «Сибирская застава» в Перми. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» заявил начальник департамента культуры мэрии Василий Головин. Работы должны были завершиться к юбилею города в 2023 году.

Отмечается, что власти Пермского края также отказали администрации Перми в выделении финансирования на эти цели. Сейчас решается вопрос о восстановлении памятника за счёт городского бюджета.

Напомним, в 1824 году к приезду императора Александра I в Перми по проекту архитектора Ивана Свиязева была возведена Сибирская застава — два обелиска по обеим сторонам Сибирского тракта. Они представляли собой символические ворота в город. Один из обелисков был построен в 2003 году.

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