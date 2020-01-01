В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту падения на человека наледи с крыши дома Пострадавшей причинён тяжкий вред здоровью Поделиться Поделиться Твитнуть

В Горнозаводске следователь СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, сотрудники управляющей компании, зная об изменении погодных условий, не организовали надлежащий контроль за уборкой снега с крыши жилого дома. В результате снег и наледь рухнули на женщину 1956 года рождения. У пострадавшей — перелом бедра, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В следственном управлении напоминают, что в связи с потеплением, которое может сопровождаться падением с крыш снега и наледи, всем хозяйствующим субъектам, обеспечивающим содержание территорий, и контролирующим органам необходимо принять меры к исключению травматизма и гибели людей.

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