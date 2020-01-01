За сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена в 34 территориях Прикамья По числу заболевших лидируют Пермь, Чернушка и Краснокамск Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирус выявлен в 34 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших в Перми — 3 186 человек, в Чернушинском городском округе — 316, в Краснокамском — 276.

В Верещагинском округе заразились 113 местных жителей, в Пермском муниципальном районе — 107. В Осинском и Октябрьском округах инфицированы ещё по 102 жителя.

Меньше всего заразившихся — по 1 человеку — выявлено в Губахе, Кизеле, Добрянском и Кишертском округах.

Всего за период диагностики в крае Роспотребнадзором официально подтверждено 261 917 случаев новой коронавирусной инфекции.

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