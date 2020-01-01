Темпы расселения аварийного жилья в Перми могут снизиться в два раза План мэрии на 2022 год — расселить 1,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству обсудили перспективы расселения ветхих домов в краевом центре, сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

Начальник управления жилищных отношений администрации Перми Наталья Афанасьева рассказала о ходе ликвидации непригодного жилья.

Афанасьева отметила, что по итогам 2021 года были переселены 3193 человека из 1324 жилых помещений. По состоянию на ноябрь 2021 года в Перми признан аварийным 831 дом. В 2022 году планируется расселить 1,5 тыс. человек, на эти цели выделяется 1,2 млрд руб.

Депутат Пермской городской думы Сергей Стенно поинтересовался, планируется ли увеличение объёма средств для расселения аварийного фонда.

Как отметила Наталья Афанасьева, в перспективе будут разработаны дополнительные программы, куда войдут и другие дома. В 2023 году из федерального фонда будет выделено порядка 4 млрд руб.

Депутат Марк Коробов спросил, есть ли продвижение в реализации программ комплексного развития территорий.

«Сейчас эти полномочия переданы на региональный уровень, — ответила начальник управления ЖКХ. — Мы пока работаем с Корпорацией развития Пермского края. Рассматриваем вопросы расселения домов на площадке ДКЖ».

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