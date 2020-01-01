Мария Сыропятова ГК «Проспект»: «iMALL Эспланада» получил всю разрешительную документацию В компании уверены, что соответствие всем требованиям и нормам было подтверждено Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

В группе компаний «Проспект» считают, что получили всю необходимую разрешительную документацию для открытия «iMALL Эспланада» в Перми. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний.

«Вся разрешительная документация для открытия «iMALL Эспланада», включая акт ввода в эксплуатацию, получена в установленные сроки», — прокомментировали ситуацию в «Проспекте».

В компании отмечают, что «подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям и нормам, о чём свидетельствует положительное заключение инспекции госстройнадзора об окончании строительства».

Также сообщается, что техническое открытие торгового центра прошло успешно и «показало готовность команды ТЦ обеспечить комфорт и безопасность гостей».

ООО «Проспект Пермь» — компания-застройщик «Imall Эспланада». Согласно данным ЕГРЮЛ 19% доли компании находится под контролем — ООО «Проспект групп», ещё 80% — у предпринимателя Александра Петрова, 1% — у гендиректора компании ООО «Проспект Пермь» Юрия Моисеенко.

Напомним, что краевая инспекция госстройнадзора и минимущества региона не могут прийти к единому мнению о том, какое ведомство должно выйти с проверкой и зафиксировать нарушение при открытии «iMALL Эспланада».

В эти выходные МФЦ начал принимать посетителей, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию. Документ должно выдавать краевое минимущества. При этом застройщик торгового центра до открытия получил положительное заключение от инспекции застройщик ООО «Проспект Пермь» получил положительное заключение инспекции госстройнадзора

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