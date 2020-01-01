Мария Сыропятова Березники получили в собственность часть Строгановских палат Передача имущества проведена для восстановления и дальнейшего использования объектов культуры Поделиться Поделиться Твитнуть

«Часовня Спаса Убруса», «Колокольня» и «Торговые ряды» входят в состав Строгановских палат

Управление Росимущества по Пермскому краю передало в собственность Березников три здания — объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них «Часовня Спаса Убруса», «Колокольня» и «Торговые ряды». Все они расположены в Усолье по адресу ул. Спасская, 12 и 12б и входят в состав Строгановских палат, памятника каменного зодчества XVII–XVIII веков.

Передача имущества проведена для восстановления и дальнейшего использования объектов культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.