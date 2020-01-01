Мария Сыропятова
Березники получили в собственность часть Строгановских палат
Передача имущества проведена для восстановления и дальнейшего использования объектов культуры
Управление Росимущества по Пермскому краю передало в собственность Березников три здания — объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди них «Часовня Спаса Убруса», «Колокольня» и «Торговые ряды». Все они расположены в Усолье по адресу ул. Спасская, 12 и 12б и входят в состав Строгановских палат, памятника каменного зодчества XVII–XVIII веков.
Передача имущества проведена для восстановления и дальнейшего использования объектов культуры.
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