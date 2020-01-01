За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5203 новых случая COVID-19 Скончались 24 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 5203 местных жителя. Из них 1040 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровел 3821 пациент, скончались 24 человека.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 4073 пациента, 352 из них в тяжёлом состоянии, 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 16 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от COVID-19 1 335 106 жителей.

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